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Spor

Amerika Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!

Amerika Açık tek erkekler finalinde Taylor Fritz'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Jannik Sinner şampiyon oldu. İtalyan raket, kariyerinin ikinci grand slam zaferini yaşadı.

8 Eylül 2024 Pazar 23:47 - Güncelleme:
Amerika Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!
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Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık, erkekler finaliyle sona erdi. ABD'li Taylor Fritz ile İtalyan Jannik Sinner, finalde karşı karşıya geldi.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, 12 numara rakibi Fritz'i 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

ABD Açık'ı ilk kez kazanan Sinner, kariyerinin ikinci grand slam zaferini elde etti.

Bu sezon Avustralya Açık'ı da kazanan Sinner, Amerika Açık'ta tek erkeklerde şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi oldu.

  • Jannik Sinner
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