Amerika Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!

Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık, erkekler finaliyle sona erdi. ABD'li Taylor Fritz ile İtalyan Jannik Sinner, finalde karşı karşıya geldi.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, 12 numara rakibi Fritz'i 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

ABD Açık'ı ilk kez kazanan Sinner, kariyerinin ikinci grand slam zaferini elde etti.

Bu sezon Avustralya Açık'ı da kazanan Sinner, Amerika Açık'ta tek erkeklerde şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi oldu.