Trendyol Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Kara Kartal'da takımın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, yeni yönetimin göreve gelmesinden kısa süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Tecrübeli golcü, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için ülkesi Kamerun'un yolunu tutmuş ve turnuva öncesi antrenmanda sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu, ülkesi Kamerun'un turnuvadan elenmesi sonrasında İstanbul'a gelmiş ve tedavisi hemen başlamıştı.

MLS'TEN 2 TALİBİ VAR

Avrupa'nın önemli bölümünde transfer dönemi kapanmasına rağmen pencerenin açık olduğu ABD'de 2 kulüp, Aboubakar'ın peşine düştü.

Sözleşmesi devam eden 32 yaşındaki santraforu sezon sonuna kadar değerlendirip yaz döneminde satmayı planlayan idarecilere, MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin ardından Chicago Fire da talip oldu.

ABOUBAKAR OLUMLU BAKIYOR

Tecrübeli futbolcuyu erkenden elinden çıkarma fırsatı elde eden yönetim, Aboubakarı'ın satışından en az 5 milyon Euro talep ediyor. Tarafların, görüşmelere devam ettiği ve Aboubakar'ın da takımdan ayrılıp kariyerine ABD'de devam etmeye olumlu baktığı ifade edildi.

Kara Kartal'ın, bu 2 kulüpten biriyle anlaşması halinde Vincent Aboubakar'ın da kısa sürede yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.