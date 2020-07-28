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Spor

Amerikan Beyzbol Ligi'nde koronavirüs nedeniyle iki maç ertelendi

Miami Marlins'in 11 oyuncusu ve iki koçunda Kovid-19 çıkması nedeniyle Baltimore Orioles ile yapacağı müsabaka ve Philadelphia Phillies ie New York Yankees beyzbol takımları arasındaki maçın ertelenmesine karar verildi.

AA28 Temmuz 2020 Salı 08:58 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:58
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Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) bu gece oynanacak iki maç, Florida'nın Miami Marlins takımında bir düzineden fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sebebiyle ertelendi.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Florida temsilcisi Miami Marlins'in 11 oyuncusu ve iki koçunda Kovid-19 çıkması nedeniyle Baltimore Orioles ile yapacağı müsabaka ve Philadelphia Phillies – New York Yankees beyzbol takımları arasındaki maçın ertelenmesine karar verildi.

Sezon başında virüsten dolayı ertelenen ve tekrar başlamasının üzerinden 1 hafta geçmeden Florida takımında 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması, beyzbol liginin tekrar ertelenebileceği yorumlarına neden oldu.

Miami Marlins takımı karantinaya alındı. Miami Marlins'in hafta sonu Philadelphia takımıyla yaptığı maçtan sonra kaldığı kulüp evininin New York Yankees tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine, New York Yankees ile Phillies arasındaki maçın da ertelenmesine karar verildi.

Her iki maçı da yaklaşık 8 saat öncesinde ertelediğini duyuran MLB, bütün oyunculara ek Kovid-19 testi uygulanacağını belirtti.

MLB’nin 26 Mart'ta planlanan 2020 sezonunun resmi açılışı, salgın dolayısıyla 4 ay ertelenmiş, 162 maçlık normal sezonun 60 maçta tamamlanması ve ardından play-off’lara geçilmesi kararlaştırılmıştı.

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