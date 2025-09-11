İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Amine Harit'ten Beşiktaş' a ret

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ın talip olduğu Marsilya'nın Faslı yıldızı Amine Harit siyah beyazlı ekibin teklifini geri çevirdi.

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 08:54 - Güncelleme:
Amine Harit'ten Beşiktaş' a ret
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya'nın Faslı yıldızı için harekete geçti.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!

AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Fransız ekibinde forma giyen Amine Harit'e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR!

Haberde, Amine Harit'in Süper Lig'e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Olimpik Marsilya formasıyla 13 maçta görev alan Harit, 2 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

