İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3094
  • EURO
    48,623
  • ALTIN
    4831.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Amine Harit'ten Beşiktaş'ın teklifine ret!
Spor

Amine Harit'ten Beşiktaş'ın teklifine ret!

Beşiktaş'ın hücum hattına takviye için Marsilya forması giyen Amine Harit'e teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. 28 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılardan gelen teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 01:38 - Güncelleme:
Amine Harit'ten Beşiktaş'ın teklifine ret!
ABONE OL

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya'nın Faslı yıldızı için harekete geçti.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!

AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Fransız ekibinde forma giyen Amine Harit'e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR!

Haberde, Amine Harit'in Süper Lig'e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Olimpik Marsilya formasıyla 13 maçta görev alan Harit, 2 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.