Manchester United, geçen hafta sahasında Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Maçta, United'ın Nijeryalı file bekçisi Onana'nın yaptığı hatalar olay olurken, taraftar da isyan bayrağını çekti.

Manchesterlı taraftarlar, "Onana out" çağrısı yaparak artık Altay Bayındır'ın kaleyi devralmasını istediler. Buna göre Portekizli teknik direktör Amorim de Altay Bayındır'a o maçla birlikte kaleyi emanet etmeye hazırlanıyor.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'E!

Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Perşembe günü sahasında Rangers'ı konuk edeceği maçta kalede Altay Bayındır'ın olması bekleniyor. İngiliz basınında çıkan habere göre; Amorim, artık kaleci değişikliği yapma vaktinin geldiğini belirtti.

Ada basını ayrıca Onana'nın kadro dışı kalmasının da ihtimal dahilinde olduğunu aktarırken, böylece Altay Bayındır'ın beklediği fırsatın da nihayet geldiği vurgulandı. Rangers maçında Altay'ın performansına göre Premier Lig'de de ilk 11'de ona görev verilebileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kırmızı şeytanlar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır, bu sezon takımıyla sadece 4 resmi maçta forma giyebildi.