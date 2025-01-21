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Spor

Amorim, Andre Onana'nın fişini çekti! Manchester United kalesi artık Altay Bayındır'ın

2023 yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'ın kadrosuna katılan ancak şu ana kadar istediği süreyi bulamayan Altay Bayındır'a gün doğdu. Geçen hafta sonu Brighton ile oynanan maçta inanılmaz hatalar yapan Manchester United'ın birinci kalecisi Andre Onana için taraftar isyan bayrağını çekti. Hem İngiliz basını hem hem taraftar kaleyi milli kaleci Altay Bayındır'ın devralması konusunda birleşti. İngiliz ekibinin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçta kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam21 Ocak 2025 Salı 09:34 - Güncelleme:
Amorim, Andre Onana'nın fişini çekti! Manchester United kalesi artık Altay Bayındır'ın
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Manchester United, geçen hafta sahasında Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Maçta, United'ın Nijeryalı file bekçisi Onana'nın yaptığı hatalar olay olurken, taraftar da isyan bayrağını çekti.

Manchesterlı taraftarlar, "Onana out" çağrısı yaparak artık Altay Bayındır'ın kaleyi devralmasını istediler. Buna göre Portekizli teknik direktör Amorim de Altay Bayındır'a o maçla birlikte kaleyi emanet etmeye hazırlanıyor.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'E!

Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Perşembe günü sahasında Rangers'ı konuk edeceği maçta kalede Altay Bayındır'ın olması bekleniyor. İngiliz basınında çıkan habere göre; Amorim, artık kaleci değişikliği yapma vaktinin geldiğini belirtti.

Ada basını ayrıca Onana'nın kadro dışı kalmasının da ihtimal dahilinde olduğunu aktarırken, böylece Altay Bayındır'ın beklediği fırsatın da nihayet geldiği vurgulandı. Rangers maçında Altay'ın performansına göre Premier Lig'de de ilk 11'de ona görev verilebileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kırmızı şeytanlar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır, bu sezon takımıyla sadece 4 resmi maçta forma giyebildi.

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