İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3816
  • EURO
    36,4435
  • ALTIN
    3013.99
  • BIST100
    10084.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Amorim: Liverpool'u yenmek için elimizden geleni yapacağız
Spor

Amorim: Liverpool'u yenmek için elimizden geleni yapacağız

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'de Liverpool ile karşılaşacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Amorim: Liverpool'u yenmek için elimizden geleni yapacağız
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Liverpool karşılaşması için, "Liverpool ile farklı durumdayız. Güçlü bir takımlar ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Amorim, Anfield'da kendilerini bekleyen atmosferle ilgili gelen soruya, "Ben sadece takımın performansına ve hazırlıklara odaklanmış durumdayım. Bizi neyin beklediğini biliyoruz ama bir maçta her şey olabilir." yanıtını verdi.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapılacak takviyeler ve hangi bölgelerin güçlendirileceği konusunda gelen sorunun ardından, "Bunu kendime saklayacağım ama bir şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Manchester United, 5 Ocak Pazar günü Liverpool deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.