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Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'yı 3 golle geçti

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yendi.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'yı 3 golle geçti
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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Turnuvanın açılış maçı Türkiye ile Fransa arasında Ülker Stadyumu'nda oynandı. Müsabaka öncesinde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi. Daha sonra turnuvanın açılış seremonisi gerçekleştirildi ve katılan ülkelerin sporcuları ile teknik ekipleri saha çevresinde kortej geçişi yaptı.

A Grubu ilk maçında Ampute Milli Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler sahaya Erdi Arslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Kemal Güleş, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz ve Savaş Kaya müsabakaya başladı. Fransızlar ise Saliou Sall, Billy Lunaschi, Jerome Raffeto, Nabil Labhilil, Jonathan Caille, Sofiane Benhamed ve Barthelemy Teuam Koam ile sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, maçın 10. dakikasında Kemal Güleş'in golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 23. dakikasında Okan Şahiner'in attığı golle milliler skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle sonuçlandı. A Milli Takım, 48. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle farkı 3'e taşıdı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca milliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve Ampute Futbol Dünya Kupası'na 3 puanla başlamış oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, A Grubu ikinci maçında pazar günü saat 20.00'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Liberya ile karşı karşıya gelecek.

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