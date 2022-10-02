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Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı farklı yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

AA2 Ekim 2022 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı farklı yendi
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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.

Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.

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