İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ampute Futbol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor
Spor

Ampute Futbol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Ampute Futbol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor
ABONE OL

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıkladığı programa göre, ilk hafta maçları yarın yapılacak.

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, yeni sezonda Başkent Ampute Futbol Gücü adıyla mücadele edecek.

Başkent Ampute Futbol Gücü, lig öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu, Şahinbey Belediyespor şampiyon tamamlamıştı.

Takımların çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Süper Lig'de ilk haftanın maç programı ise şöyle:

Yarın:

13.00 DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü-Başkent Ampute Futbol Gücü

13.00 TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor

13.00 Şahinbey Belediyespor-Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü

13.00 Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü-Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü

Öte yandan Papa 14. Leo'nun İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda, Şişli Yeditepe ile Konya Ampute Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

  • Ampute Futbol Süper Lig
  • futbol
  • Yeni sezon

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.