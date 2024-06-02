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Spor

Ampute Milli Takımı, İsrail'i farklı yendi! Gazze'ye selam gönderdi

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

IHA2 Haziran 2024 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Ampute Milli Takımı, İsrail'i farklı yendi! Gazze'ye selam gönderdi
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Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İsrail ile karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Ömer Güleryüz'ün attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ceza sahası dışından Alican Kuruyamaç'ın vuruşunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler 27. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle farkı 3'e çıkardı. 29. dakikada yine sahneye Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve ay-yıldızlılar, rakibi karşısında farkı 4'e çıkardı. 48. dakikada maçın yıldız isimlerinden Ömer Güleryüz, skoru 5-0'a getirdi. Son sözü 49. dakikada Muhammet Yeğen söyledi ve milliler sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Milliler, grubun ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan İsrail takımı ısınmaya ve seremoniye çıkarken, tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze" tezahüratlarında bulundu. İsrail'in milli marşı okunurken, taraftarlar ıslıklarken, ay-yıldız oyuncular da yan dönerek protestoya katıldı. Ayrıca Ampute Milli Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.

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