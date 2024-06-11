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Spor

Ampute Milli Takımı'nda ''Bebek katili İsrail'' motivasyonu!

Ampute Milli Futbol Takım kaptanı Rahmi Özcan'ın İsrail maçı öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması gündeme bomba gibi düştü.

11 Haziran 2024 Salı 19:58 - Güncelleme:
Ampute Milli Takımı'nda ''Bebek katili İsrail'' motivasyonu!
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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takım kaptanı Rahmi Özcan'ın İsrail maçı öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı.

Kaptan Rahmi Özcan, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük soykırımcı devleti, bebek katili İsrail karşısında bugün şampiyon gibi savaşmaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu konuşması büyük takdir topladı.

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6-0 GALİP GELMİŞTİK

Kaptan Özcan'ın konuşmasıyla maça oldukça coşkulu başlayan milliler, İsrail karşısında maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

  • Rahmi Özcan
  • motivasyon konuşması
  • Ampute Milli Takım

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