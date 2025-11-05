UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazanarak puanını 9'a yükseltti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerin tamamını takımın süper yıldızı Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu Devler Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Victor Osimhen ayrıca Avrupa arenasında üst üste 8 maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Bunun yanı sıra Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz'dan bu yana bir karşılaşmada hat-trick yapan ilk isim oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Ajax ise yine iç sahada Benfica ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

SANCHEZ, 1 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

SİNGO, SAKATLIĞININ ARDINDAN YENİDEN 11'DE

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.

BARIŞ ALPER, 9 MAÇ SONRA YEDEĞE ÇEKİLDİ

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı.

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı.

Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

AJAX'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı.

Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı.

Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN AJAX

İki ekibin 19 yaş altı kategorisinde karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan ev sahibi Ajax oldu.

Hollanda temsilcisi, kulüp tesislerinde oynanan müsabakayı 7-2 kazandı. Ajax'ın Türk kökenli Hollandalı futbolcusu Emre Ünüvar, karşılaşmanın 36, 56 ve 70. dakikalarında attığı golle "hat-trick" yaptı. Hollanda temsilcisinin diğer golleri 28. dakikada Damian Van Der Vaart, 43. dakikada Aaron Bouwman, 52. dakikada Pharrel Nash ve 87. dakikada Sean Steur'den geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 55. dakikada Yusuf Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Balta attı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti.

76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3.

90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Dk. 46 Alders), Klaassen, Regeer (Dk. 71 Fitz-Jim), Mokio, Gloukh, Godts (Dk. 71 Bounida), Weghorst

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 86 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 86 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 90 Berkan Kutlu), Sane, Sara (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Sallai, Osimhen (Dk. 81 Icardi)

Goller: Dk. 60, Dk. 66 (Penaltıdan), Dk. 78 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mokio, Dk. 38 Gaaei, Dk. 75 Klaassen, Dk. 85 McConnell (Ajax)