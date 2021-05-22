DHA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bir yabancı futbolcu daha takımdan ayrıldı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Ümit Karan ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde Ba ve Domgjonas'ın ardından Anaane Tidjani de sözleşmesini feshetti. Alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe gösteren Beninli futbolcu 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımla ilişkisini kopardı. Sezon başında Tunus'un AS Slimane takımından gelen 24 yaşındaki orta saha 24 karşılaşmaya çıkıp 1251 dakika süre aldı. Tidjani 4 golle sezonu tamamladı.