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Spor

Anaane Tidjani Menemenspor'dan ayrıldı

Menemenspor'da alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe gösteren Beninli futbolcu Anaane Tidjani sözleşmesini tek taraflı feshetti.

DHA22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bir yabancı futbolcu daha takımdan ayrıldı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Ümit Karan ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde Ba ve Domgjonas'ın ardından Anaane Tidjani de sözleşmesini feshetti. Alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe gösteren Beninli futbolcu 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımla ilişkisini kopardı. Sezon başında Tunus'un AS Slimane takımından gelen 24 yaşındaki orta saha 24 karşılaşmaya çıkıp 1251 dakika süre aldı. Tidjani 4 golle sezonu tamamladı.

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