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Spor

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 91-89 Olympiakos

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.

18 Ekim 2024 Cuma 22:22 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 91-89 Olympiakos
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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında sahasında Olympiakos'u konuk etti. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamındaki "Pembe Top uygulaması" Çağla Şıkel'in sembolik hava atışı ile gerçekleşti. Maça hızlı başlayan konuk ekip farkı 15 sayı kadar çıkardı. 2'inci periyotta toparlanan Anadolu Efes ilk yarının bitimine 3.6 saniye kala Thomson'ın basketiyle farkı 1 sayıya kadar indirse de ilk yarı 41- 44 Olympiacos üstünlüğüyle sona erdi. Çekişmeli geçen 3'üncü periyodu da Anadolu Efes 65-70 geride kapadı. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta öne geçmeyi başaran Anadolu Efes maçtan da galip ayrılmayı bildi: 91-89

Anadolu Efes böylece EuroLeague'deki oynadığı 4 maç sonunda 2'nci galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi ise 24 sayı üreten Shane Larkin oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Dfallah, Mehdi, Olegs Latisevs, Gentian Cici

ANADOLU EFES: Larkin 24, Beaubois 4 , Nwora 10, Bryant 11, Smits 8, Thompson 13 , Poirier 7, Ercan Osmani 4, Erkan yılmaz 5, Willis 5

OLYMPIACOS: Walkup, Wright 7, Vildoza 2, Fall 9, Vezenkov 16, Papanikolaou, Dorsey 11, Peters 4, Petrusev 3, Mckissic 17, Fournier 20

1'İNCİ PERİYOT: 11-23

İLK YARI: 41-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-70

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