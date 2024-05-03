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Spor

Anadolu Efes açıkladı! Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte detaylar...

3 Mayıs 2024 Cuma 11:26 - Güncelleme:
Anadolu Efes açıkladı! Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme
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Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin, 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ABD'li yıldız için Fenerbahçe Beko'nun da devrede olduğu öne sürülmüştü ancak Larkin, Anadolu Efes'te kalmaya karar verdi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyor.

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