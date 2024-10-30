İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2911
  • EURO
    37,1367
  • ALTIN
    3069.67
  • BIST100
    8975
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında
Spor

Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak.

Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.

Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.