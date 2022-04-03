İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2022 Pazar / 2 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı yendi
Spor

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı yendi

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 mağlup etti.

3 Nisan 2022 Pazar 22:20 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 22:20
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp

ANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 42-54

3. PERİYOT: 57-74

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.