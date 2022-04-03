Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 yendi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp
ANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2
1. PERİYOT: 18-19
DEVRE: 42-54
3. PERİYOT: 57-74