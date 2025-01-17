Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 22. haftasında İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak.

Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi: "Zorlu bir maç olacak. FC Barcelona şu an gerçekten çok formda bir takım. Oynadıkları son üç maçı kazandılar. EuroLeague'in en iyi skorer guard'larından biri ile birlikte en iyi kadrolarıyla karşımızda olacaklar. Bu yüzden kendimizi bu maça çok iyi hazırlamalıyız. Paris'teki son maçımızda bazı küçük detaylar bizim için iyi bir şekilde gelişmedi. Bu maça istikrarlı ve fiziksellikle yaklaşmalıyız ve EuroLeague'deki durumumuzu yeniden canlandıracak bir galibiyet almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

Elijah Bryant: "FC Barcelona çok iyi bir takım ve oyuna tutarlılık ve mücadele ile yaklaşmamız gerekiyor, özellikle deplasmanda. Her maç farklı bir fırsattır ve hiçbir maçı hafife alamayız."