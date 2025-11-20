Anadolu Efes, Barcelona engelini geçti

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Barcelona ise 5. yenilgisini yaşadı.

Başa baş geçen ve iki takımın da boyalı alan ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan ve uygun atışları sayıya çeviremeyen Anadolu Efes karşısında Laprovittola, Hernangomez ve Cale üçlüsüyle skor üreten Barcelona, 19. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Üçüncü periyodun başında Shengelia ile 2 sayı bulan Barcelona'ya 12-0'lık seriyle karşılık veren lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 47-48. Taraftarının desteğini arkasına alarak hız kesmeyen Anadolu Efes, Dessert'in basketiyle 26. dakikada öne geçti: 52-50. Kalan dakikalarda skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-55 üstün girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti. Son hücuma başlayan Anadolu Efes, bitime 0.3 saniye kala pota altında Isaia Cordinier'e yapılan faul nedeniyle serbest atış hakkı kazandı. Fransız oyuncu, iki atışı da sayıya çevirdi: 74-73. Barcelona, son hücumu değerlendiremedi ve Anadolu Efes, karşılaşmayı 74-73 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saulius Racys (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 12, Loyd 13, Cordinier 14, Ercan Osmani 13, Smits 7, David Mutaf 1, Dessert 12, Şehmus Hazer, Swider 2, Jones

Barcelona: Punter 5, Satoransky 8, Clyburn 3, Shengelia 4, Vesely 16, Parra 6, Brizuela 3, Fall 3, Laprovittola 9, Willy Hernangomez 10, Cale 6, Norris

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-46

3. Periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 33.14 Smits (Anadolu Efes)