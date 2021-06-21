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Spor

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'a büyük onur

Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonda yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:42
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Euroleague'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman da sezonun en iyi koçu seçildi. Euroleague'deki takımların başantrenörlerinin oyları sonucu bu ödüle layık görülen Ataman, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu. Organizasyonda yer alan 18 takımın başantrenörünün 12 tanesinin ilk tercihi olan Ataman'ı sırasıyla Bayern Münih başantrenörü Andrea Trinchieri, Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina ve Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius takip etti.

Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü Euroleague'de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.

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