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Spor

Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında zorlanmadı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Bayern Münih'i 109-86 mağlup ederek turnuvadaki 12. galibiyetini elde etti.

7 Mart 2024 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında zorlanmadı
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THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i konuk etti. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 109-86 kazandı.

Ligin ilk yarısında Münih'te oynanan karşılaşmayı 86-71 kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, rövanştan 109-86 galibiyetle ayrılarak ikili averajda rakibinin önüne geçti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 12. galibiyetini elde etti. 12 galibiyeti bulunan Bayern Münih ise bu sezonki 16. mağlubiyetini aldı.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 26-28 BAYERN MÜNİH

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 53-49 BAYERN MÜNİH

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 88-65 BAYERN MÜNİH

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 109-86 BAYERN MÜNİH

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