Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, kuruluşlarının 50. yılı kapsamında marka haline gelen maç atmosferlerini Türkiye'nin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri Avrupa Ligi deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidecekleri bildirildi.

Bayern Münih ile 14 Kasım Cuma günü iç sahada yapacakları müsabakanın 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Antalya'ya gidecek kombine sahiplerinin kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar "anadoluefes@mobilet.com" adresine elektronik posta atmaları gerektiği aktarıldı.