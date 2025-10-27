İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9276
  • EURO
    48,8686
  • ALTIN
    5378.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
Spor

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
ABONE OL

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, kuruluşlarının 50. yılı kapsamında marka haline gelen maç atmosferlerini Türkiye'nin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri Avrupa Ligi deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidecekleri bildirildi.

Bayern Münih ile 14 Kasım Cuma günü iç sahada yapacakları müsabakanın 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Antalya'ya gidecek kombine sahiplerinin kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar "anadoluefes@mobilet.com" adresine elektronik posta atmaları gerektiği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.