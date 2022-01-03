İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2022 Pazartesi / 30 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,0528
  • EURO
    14,7542
  • ALTIN
    753.439
  • BIST100
    1926.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes-Bayern Münih maçına koronavirüs engeli
Spor

Anadolu Efes-Bayern Münih maçına koronavirüs engeli

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Bayern Münih ile oynayacağı maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 19:08 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:08
ABONE OL

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın tehir edildiği belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.