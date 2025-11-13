İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Anadolu Efes, Bayern Münih'i Antalya'da ağırlayacak

Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes yarın Antalya'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

13 Kasım 2025 Perşembe 10:12
Anadolu Efes, Bayern Münih'i Antalya'da ağırlayacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yarın Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada başladı.

Ligde oynadığı 10 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Alman ekibi ise 13. basamakta kendisine yer buldu.

İKİ EKİP, 15. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa Ligi'nde 15. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 14 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlı takım, 6'sını ise Alman ekibi kazandı.

Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki maçı da Anadolu Efes, sahasında 101-90, deplasmanda ise 97-92 yenmeyi başardı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 886. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 886. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 885 karşılaşmada 497 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 638. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 637 maçın 340'ını kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

