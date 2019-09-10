Anadolu Efes, Chris Singleton'u transfer etti
Anadolu Efes, son olarak Barcelona'da forma giyen Amerikalı forvet Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
THY EuroLeague'in son finalisti ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, kadrosunu Chris Singleton ile güçlendirdi.
Anadolu Efes, son olarak Barcelona'da oynayan 29 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
NBA'de 3 yıllık Washington Wizards tecrübesine sahip olan Singleton, Barcelona'dan önce 2 sezon boyunca Panathinaikos forması giymişti.
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