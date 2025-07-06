İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Daniel Oturu ile vedalaştı
Spor

Anadolu Efes, Daniel Oturu ile vedalaştı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Daniel Oturu ile vedalaştı
ABONE OL

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daniel Oturu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler" denildi.

25 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.

- BRYANT İLE HAPOEL TEL AVİV'E TRANSFER OLDU

Daniel Oturu ile geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.

İsrail ekibinden yapılan açıklamada, Oturu ve Bryant ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.