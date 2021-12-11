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Spor

Anadolu Efes deplasmanda 57 sayı farkla kazandı

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 140-83 mağlup etti.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:30
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ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 140-83 mağlup etti.

Maçın ilk periyodu konuk ekip Anadolu Efes'in 46-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 42 sayıya çıkararak soyunma odasına 75-33 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 3. periyodunu 113- 47 önde tamamladığı karşılaşmayı 140-83 kazandı.

Öte yandan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes karşılaşmasına yerli ve genç oyuncularla saha çıktı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erhan Gürsel

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Batuhan Güvenen 5, Bilgehan Diril 22, Ahmet İkbal Demir 5, Onur Özkapıcı 25, Hüseyin Çevirgen 21, Emirhan Beşer, Kadir Han Ayhopa, Bilal Buğra Kaban 2, Abdulalh Gümüş, Kayra Can Müezzinoğlu 3

ANADOLU EFES: Yiğitcan Saybir 43, Tolga Geçim 26, Ömer Can İlyasoğlu 24, Erten Gazi 17, Petrusev 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 14

1. PERİYOT: 13 -46

DEVRE: 33-75

3. PERİYOT: 47-113

  • anadolu efes
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  • ING Basketbol Süper Ligi

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