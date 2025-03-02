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Spor

Anadolu Efes deplasmanda Aliağa Petkim'e kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkim Spor karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Aliağa Petkim Spor 103-101 kazandı.

AA2 Mart 2025 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda Aliağa Petkim'e kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkim Spor karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Aliağa Petkim Spor 103-101 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 19. maçında 5. yenilgisini aldı ve ikinci sıradaki yerini kaybetti, 4. sıraya indi. Petkim Spor ise 19. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Larkin 16, Thompson 11, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Nwora 9, Bryant 22, Smits 10, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 13, Burak Can Yıldızlı

Aliağa Petkimspor: Beck 29, Russell 12, Williams 7, Yavuz Gültekin 5, Salinas 16, Dotson 2, Tyree 14, Troy Selim Şav 10, Alridge 8, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 19-22

Devre: 50-44

3. Periyot: 83-74

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