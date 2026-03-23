  Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak
Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla mücadele edecek.

Palau Blaugrana'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 908. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

