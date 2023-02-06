Anadolu Efes deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 83-80 yendi.

Lacivert-beyazlılar ligdeki 13. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.

Mücadele her iki ekibin karşılıklı pota altı sayılarıyla başladı ve maçın 5. dakikası ev sahibi ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Anadolu Efes'in top kayıpları yaptığı son bölümde Ercan Osmani, Olaseni ve Doğuş Özdemiroğlu'nun iyi oyunuyla farkı artıran Darüşşafaka Lassa, birinci periyodu 11 sayılık farkla 24-13 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, 26-13'lük skorla 13 sayı geriye düştüğü ikinci periyotta Clyburn'un etkili oyunuyla 7 sayıya (30-23) indirdi. Ercan Osmani'nin iyi oyunuyla karşılık veren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43-33 önde bitiren taraf oldu.

Üçüncü periyotta, daha iyi bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümde, Beaubois'nın üçlüğü, Larkin'in pota altı sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 49-45. Ercan Osmani'nin etkili oyunuyla tekrar farkı artıran Darüşşafaka Lassa, Clyburn'un 8 sayılık katkı sunduğu Anadolu Efes'e karşı son çeyreğe de 62-57 önde girdi.

Son periyotta iyi oyuna devam eden ve ilk 5 dakikalık bölümü 72-61 üstünlükle geçen yeşil-siyahlılar; Clyburn, Larkin, M'Baye ve Beaubois'nın iyi oyunuyla Anadolu Efes'in farkı eritme çabasına engel olamadı ve iki takım son 27 saniyeye 80-80 beraberlikle girdi. Konuk Anadolu Efes, bitime saliseler kala Clyburn'ün bulduğu üç sayılık basketle geride götürdüğü maçı 80-83 kazanmayı başardı.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 11, Starks 6, Ercan Osmani 31, Can Korkmaz 5, McCullough 3, Canberk Kuş, Yeboah 2, Doğuş Özdemiroğlu 18, Hakan Sayılı, White 4

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 20, Clyburn 25, M'Baye 16, Furkan Haltalı 2, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Pleiss, Dunston 12, Egehan Arna

1. PERİYOT: 24-13

DEVRE: 43-33

3. PERİYOT: 62-57

5 FAULLE ÇIKANLAR: 34.26 Starks, 39.30 McCullough (Darüşşafaka Lassa)