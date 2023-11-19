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Spor

Anadolu Efes deplasmanda galip

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i 79-64'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda galip
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-64 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 1

Anadolu Efes: Erten Gazi 15, Clyburn 11, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 22

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-35

3. Periyot: 51-59

  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • ANADOL7U EFES
  • basketbol süper lig

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