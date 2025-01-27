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Spor

Anadolu Efes deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde geçen Anadolu Efes, devre arasına 54-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 89-56 önde bitiren Anadolu Efes, müsabakadan 110-83 galip ayrıldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

Yalovaspor Basketbol: McConico 17, Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, Ege Özçelik, Kadir Bayram 3, Peterka, Yiğit Onan 4, Sherfield 25

Anadolu Efes: Beaubios 18, Bryant 13, Thompson, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Rıdvan Öncel 5, Smits 12, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz 1, Willis 22

1. Periyot: 13-25

Devre: 33-54

3. Periyot: 56-89

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