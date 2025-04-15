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Spor

Anadolu Efes deplasmanda hata yapmadı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 85-82 yendi.

AA15 Nisan 2025 Salı 00:42 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda hata yapmadı
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 85-82 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş

Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8

1. Periyot: 21-15

Devre: 44-38

3. Periyot: 61-63

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