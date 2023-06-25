İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, milli oyuncu Erkan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

AA25 Haziran 2023 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
ABONE OL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, milli oyuncu Erkan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Erkan Yılmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 37 maçta forma giyerken, 7,4 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu, başkent ekibinin final oynadığı 7Days Avrupa Kupası'nda ise çıktığı 22 müsabakada 6,7 sayı, 4,4 ribaunt ve 2,6 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.