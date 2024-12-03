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Spor

Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i son çeyrekte geçti

THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti. Türk ekibi, bu sezon Euroleague'de evinde 2. galibiyetini aldı.

3 Aralık 2024 Salı 22:31 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i son çeyrekte geçti
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THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 101-90 kazandı.

EVİNDE 2. KEZ KAZANDI

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte bu sezon Euroleague'de evinde oynadığı maçlarda ikinci galibiyetini aldı.

Euroleague'de bir sonraki maçta Anadolu Efes, Zalgiris'e konuk olacak. Bayern Münih ise Baskonia'yı ağırlayacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Carlos Cortes, Guido Giovanetti

ANADOLU EFES: Beaubois 8, Nwora 12, Bryant 10, Rıdvan Öncel 2, Smits 13, Thompson 19, Poirier 8, Hollatz 2, Ercan Osmani 13, Oturu 14

BAYERN MÜNİH: Weiler-Babb 17, Da Silva, Edwards 20, Voigtmann 6, Napier 9, Obst 3, Giffey 3, Onuralp Bitim 2, Harris 1, Brankovic, Booker 27, Yebo 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-22

DEVRE: 56-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-73

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