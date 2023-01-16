Anadolu Efes evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 16, Karahan Tuan Efeoğlu, Bryant 2, Erten Gazi, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, M'Baye 17, Zizic 14, Dunston 2
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 22, Arca Tülüoğlu, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka 13, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 2, Eyüp Can Öncü, Hamilton 10
1. PERİYOT: 25-17
DEVRE: 44-36
3. PERİYOT: 74-63