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Spor

Anadolu Efes evinde farklı kazandı

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 mağlup etti.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 21:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz

ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 16, Karahan Tuan Efeoğlu, Bryant 2, Erten Gazi, Furkan Haltalı 13, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, M'Baye 17, Zizic 14, Dunston 2

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 22, Arca Tülüoğlu, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka 13, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 2, Eyüp Can Öncü, Hamilton 10

1. PERİYOT: 25-17

DEVRE: 44-36

3. PERİYOT: 74-63

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