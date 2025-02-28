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Spor

Anadolu Efes, evinde farklı kazandı

Basketbol THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup etti.

AA28 Şubat 2025 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Anadolu Efes, evinde farklı kazandı
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Basketbol THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 13. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.

İki takımın da ağırlıklı olarak boyalı alandan skor ürettiği ilk periyodu Anadolu Efes 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek ALBA Berlin'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 42-29. Kalan bölümde farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta biraz toparlanan ALBA Berlin, 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Nwora'nın kazandırdığı basketlerle farkı yeniden açan Anadolu Efes, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Almanya temsilcisi karşısında 27 sayılık fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 98-73 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 12, Beaubois 2, Ercan Osmani, Poirier 14, Smits 17, Nwora 18, Larkin 8, Oturu 2, Dozier 9, Willis 12, Erkan Yılmaz 2

ALBA Berlin: Thomas 10, Procida 6, McDowell-White, Schneider 4, McCormack 13, Wetzell 20, Mattisseck 2, Hermannsson 7, Olinde 6, Rapieque 2, Bean 3

1. Periyot: 24-21

Devre: 48-35

3. Periyot: 68-55

Beş faulle çıkan: 37.51 McCormack (ALBA Berlin)

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