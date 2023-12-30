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Spor

Anadolu Efes evinde galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Anadolu Efes evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 yendi.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 12. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 5, Beaubois 24, Bryant 21, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Emre Melih Tunca 5, Hollatz 4, Ercan Osmani 8, Zizic 8

Darüşşafaka Lassa: Woodard 12, Abdur-Rahkman 10, Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Muhsin Yaşar 4, Tolga Kay, Adams 9, Bora Yaşar, Cartlon 8, Kılıçarslan Şenkahya 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 43-39

3. Periyot: 62-55

Beş faulle çıkan: 30.56 Cartlon (Darüşşafaka Lassa)

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