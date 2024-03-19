İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3431
  • EURO
    35,2392
  • ALTIN
    2243.05
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes evinde galip!

THY EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 85-72 yendi.

19 Mart 2024 Salı 23:10 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde galip!
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss'ın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle henüz ikinci dakika tamamlanmadan 9-0'lık seri yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, pota altından skor üreten Olympiakos karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 kez isabet bulduğu ilk periyodu 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Wright'ın kazandırdığı sayılarla etkili olan Olympiakos, 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 28-27. Oyuna kenardan dahil olan isimlerin basketleriyle kontrolü yeniden ele geçiren ve 18. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (43-33) Anadolu Efes, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda yüksek yüzdeyle oynayan ve dış atışlardan kritik basketler bulan Olympiakos, 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 62-61. Kalan bölümde toparlanarak peş peşe sayılar kaydeden Anadolu Efes, son periyoda 66-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı ve play-in için umutlarını sürdürdü.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, bitime 4 saniye kala hakemin üzerine yürümesi ve itirazları nedeniyle müsabakadan diskalifiye edildi.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz, Clyburn 14, Ercan Osmani 5, Pleiss 9, Beaubois 11, Bryant 10, Thompson 3, Oturu 3, Willis 13, Jones 2

Olympiakos: Walkup 2, Canaan 11, Brazdeikis, Peters 19, Fall 14, Williams-Goss 3, Wright 6, Larentzakis 3, Papanikolaou 12, Petrusev 2, McKissic

1. Periyot: 26-21

Devre: 48-37

3. Periyot: 66-61

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.