25 Ocak 2026 Pazar
Spor

Anadolu Efes evinde galip

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bursaspor Basketbol'u 95-80'lik skorla mağlup etti.

AA25 Ocak 2026 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde galip
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

  • Bursaspor Basketbol
  • Anadolu Efes
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

