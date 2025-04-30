Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 81-77 kazandı ve seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyet ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin dördüncü müsabakası, 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmaya Anadolu Efes Larkin'in, Panathinaikos AKTOR ise Cedi Osman'ın basketleriyle başladı. Özellikle boyalı alanı etkili kullanmaya çalışan konuk takım karşısında dış atışlardan 5 isabet bulan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. Buna karşın tecrübeli oyuncusu Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla öne geçen Panathinaikos, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Nunn'ın üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Panathinaikos AKTOR, 22. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 39-49. Yunanistan temsilcisinin farkı bir ara 13 sayıya yükselttiği çeyreğin son bölümünde iyi savunma yapan ve hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, son 10 dakikalık bölüme 63-54 geride girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı takım, 34. dakikada farkı 2'ye indirdi: 61-63. Larkin'in basketleri ve asistleriyle skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, bitime 4 dakika kala Oturu'nun smacıyla beraberliği sağladı: 68-68. Kalan sürede hücumda daha etkili olan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle atan Mitoglu ile bitime 6 saniye kala kritik basket kaydeden Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Panathinaikos taraftarlarının bireysel olarak salona girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kulüp aracılığıyla bilet satın alan yeşil-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerlerini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 13, Dozier 9, Ercan Osmani 10, Poirier 2, Smits 4, Thompson 6, Oturu 14, Nwora 2, Erkan Yılmaz, Willis

Panathinaikos AKTOR: Nunn 25, Grant 5, Cedi Osman 9, Mitoglou 18, Gabriel 4, Brown 2, Ömer Faruk Yurtseven 8, Sloukas 10, Hernangomez

1. Periyot: 23-20

Devre: 39-45

3. Periyot: 54-63

Baş faulle çıkan: 39.32 Gabriel (Panathinaikos)