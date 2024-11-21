Anadolu Efes, evinde Paris Basket'e kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle etkili başlayan Paris Basketbol, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, 9. dakikada dengeyi sağladı: 20-20. Fransa temsilcisi, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Paris Basketbol karşısında üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez öne geçti: 35-34. Kalan bölümde iki takım da hızlı hücumlardan karşılıklı skor üretti ve Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan etkili olmaya çalıştı. Pota altından oldukça rahat sayılar bulan Paris Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı: 47-58. Konuk ekip, son çeyreğe 66-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Poirier ve Thompson'ın kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Paris Basketbol, kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Fransa temsilcisi, son bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmadan 93-84 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Thompson 15, Beaubois 13, Nwora 4, Smits 3, Oturu 10, Bryant 11, Poirier 15, Hollatz, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Johnson

Paris Basketbol: Shorts 21, Ouattara 5, Ward 11, Jantunen 13, Hayes 11, Malcolm 15, Hifi 6, Cavaliere 6, Sy 3, Kratzer, Lo 2

1. Periyot: 20-22

Devre: 39-43

3. Periyot: 58-66