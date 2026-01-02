Anadolu Efes farklı kaybetti

Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 22 sayı farkla 87-65 mağlup oldu.



Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise 11. galibiyetini aldı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 8-3 üstün geçti. Lacivert-beyazlılara Nwora önderliğinde 11-0'lık seriyle yanıt veren konuk ekip, 8. dakikada 6 sayılık farkı (8-14) yakaladı ve çeyreği 21-14 önde kapattı.



Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 21-23. Sportmenlik dışı faulden 4 sayı bularak toparlanan konuk ekip, lacivert-beyazlıların boş şutları değerlendirememesiyle farkı açtı ve 16. dakikada Nwora'nın üçlüğüyle skoru 34-23'e getirdi. İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in 7 dakikadan fazla sayı bulamamasını iyi değerlendiren Kızılyıldız, bu bölümde 16-0'lık seri yakaladı ve farkı da 20 sayıya kadar taşıdı: 23-43. İlk yarı, misafir takımın 43-25 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya iyi başlayan Kızılyıldız, Kalinic'in 4 sayılık hücumuyla farkı 24 sayıya taşıdı: 27-51. Final periyoduna 25 sayı farkla (41-66) üstün giren Kızılyıldız, salondan 87-65 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang



Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago

1. Periyot: 14-21

Devre: 25-43

3. Periyot: 41-66

