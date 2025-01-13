Anadolu Efes, Galatasaray'a şans tanımadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 99-87 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip ligde galibiyet sayısını 11'e çıkarırken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Anadolu Efes: Nwora 12, Bryant 5, Thompson 11, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Larkin 18, Rıdvan Öncel 9, Oturu 7, Willis 18, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı

Galatasaray: Livingston 6, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer 27, Delgado 6, Göksenin Köksal 5, Cummings 12, Samet Geyik 3, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 5

1. Periyot: 23-17

Devre: 52-46

3. Periyot: 72-62