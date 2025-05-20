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Spor

Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray, Anadolu Efes'i konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 87-53 kazandı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 22:24 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray, Anadolu Efes'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 87-53 kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 maçın tamamından mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Anadolu Efes, hızlı başladığı karşılaşmanın 3. dakikasında Nwora'nın turnikeden bulduğu basketle 7 sayılık fark yakaladı: 2-9. Sonrasında sarı-kırmızılı ekip, özellikle Palmer'ın öne çıktığı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Konuk ekip Bryant ile bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve ilk çeyreği 21-19 üstün kapattı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyreğin ilk 5 dakikasında özellikle kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin ile sayılar buldu. İyi savunma yaparak rakibini hücumda zorlayan Anadolu Efes, 15. dakikada 34-25 üstünlüğünü sürdürdü. Anadolu Efes, soyunma odasına da 45-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitmesine 1 saniye kala Larkin'in serbest atıştan bulduğu basketle de farkı 27'ye çıkararak son periyoda 69-42 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini devam ettiren Anadolu Efes, müsabakadan 87-53 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4

1. Periyot: 19-21

Devre: 32-45

3. Periyot: 42-69

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