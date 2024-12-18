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Spor

Anadolu Efes galibiyeti ikinci yarıda aldı

EuroLeague'in 16. haftasında sahasında evinde Kızılyıldız'ı konuk eden temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 89-67'lik skorla galip ayrılarak 9. galibiyetini elde etti.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Anadolu Efes galibiyeti ikinci yarıda aldı
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 16'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 89-67'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 9'uncu galibiyetini alırken; Kızılyıldız, 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 17 sayıyla Elijah Bryant ve Dan Oturu oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Larkin 4, Beaubois 11, Nwora 3, Bryant 17, Smits 12, Thompson 8, Johnson 2, Poirier 2, Ercan Osmani 13, Oturu 17

KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Canaan, Davidovac, Mitrovic 8, Kalinic 6, Dobric 8, Bolomboy 6, Daum, Petrusev 15, Gıedraitis 3, Nedovic 5, Dos Santos 7

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 36-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57

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