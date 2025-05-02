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Spor

Anadolu Efes için kritik maç: Panathinaikos

THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Temsilcimiz, mücadeleyi kazanması halinde serinin beşinci ve son maçı Yunanistan'da oynanacak.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 08:26 - Güncelleme:
Anadolu Efes için kritik maç: Panathinaikos
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.

İKİ TAKIM 38. KEZ RAKİP OLACAK

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Euroleague'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 874. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de ise 626. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 625 maçın 336'sını kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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