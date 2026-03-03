İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • Anadolu Efes, İsmail Şenol ayrılığını duyurdu
Spor

Anadolu Efes, İsmail Şenol ayrılığını duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sportif direktör İsmail Şenol ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA3 Mart 2026 Salı 11:50
Anadolu Efes, İsmail Şenol ayrılığını duyurdu
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

