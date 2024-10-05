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Spor

Anadolu Efes kazanarak başladı

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 76-67 galip ayrıldı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
Anadolu Efes kazanarak başladı
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezonu İtalya'da açtı.

Virtus Bologna'nın konuğu olan Anadolu Efes sahadan 76-67 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreği 21-15 Virtus Bologna üstünlüğüyle biterken ikinci çeyrekte temsilcimiz geri dönüp farkı kapattı. İlk yarı 36-36 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes öne geçip farkı çift haneli sayılara kadar çıkarsa da üstünlüğünü koruyamadı. İtalyan ekibi üçüncü çeyreği 52-51 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyuna yeniden ağırlığını koyan Anadolu Efes öne geçip farkı bir ara yeniden çift hanelere çıkardı. Mücadeleyi 76-67 kazanan temsilcimiz turnuvaya galibiyetle başladı.

Sezona Virtus Bologna deplasmanında galibiyetle başlayan Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Derbi 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.

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