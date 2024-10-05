Anadolu Efes kazanarak başladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezonu İtalya'da açtı.
Virtus Bologna'nın konuğu olan Anadolu Efes sahadan 76-67 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk çeyreği 21-15 Virtus Bologna üstünlüğüyle biterken ikinci çeyrekte temsilcimiz geri dönüp farkı kapattı. İlk yarı 36-36 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes öne geçip farkı çift haneli sayılara kadar çıkarsa da üstünlüğünü koruyamadı. İtalyan ekibi üçüncü çeyreği 52-51 önde bitirdi.
Son çeyrekte oyuna yeniden ağırlığını koyan Anadolu Efes öne geçip farkı bir ara yeniden çift hanelere çıkardı. Mücadeleyi 76-67 kazanan temsilcimiz turnuvaya galibiyetle başladı.
Sezona Virtus Bologna deplasmanında galibiyetle başlayan Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Derbi 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.